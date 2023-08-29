Набережную Приморского бульвара приведут в порядок

Подготовку проектно-изыскательской документации для проведения капитального ремонта набережной Приморского бульвара ООО «Севпроектмонтаж» должно завершить до конца этого года.

Цена контракта два миллиона рублей. «На сегодняшний день общественная территория имеет неудовлетворительное физическое состояние и нуждается в благоустройстве», — сказано в техзадании.

При разработке проекта необходимо создать территорию, отвечающую современным требованиям качества городской среды. Предусмотреть единое стилистическое и колористическое решение проектной территории с учетом градостроительной ситуации, статуса, ее круглогодичного функционального использования, природных особенностей, ландшафтного анализа, антивандальности и удобства эксплуатации.

Предполагается оптимизация используемых пешеходных зон, обеспечение безопасности и комфортности безбарьерных пространств для мобильных групп населения, повышение уровня комфорта пребывания на открытом воздухе в любое время года.

Площадь объекта проектирования — семь тысяч кв.метров. Финансирование контракта обеспечивается за счет средств, выделенных из бюджета Москвы.

Компания «Севпроектмонтаж» на сегодняшний день работает в городе на наиболее ответственных участках: реставрирует объекты культурного наследия «Таврическая лестница» и «Штык и парус». Недавно компания подписала контракт на выполнение проектной документации по сохранению памятника «Солдат и матрос».

Приморский бульвар — один из старейший бульваров Севастополя. Он был заложен в 1884-1885 годах на месте Николаевской батареи, разрушенной во время первой обороны города.

Современная планировка бульвара была выполнена в 1905 году в честь 50-летия окончания Первой героической обороны Севастополя. В это же время был установлен памятник Затопленным кораблям, построены мостик с драконами, подпорные стены.

После Великой Отечественной войны в 1949 году бульвар был реконструирован — увеличилась его протяженность от Дворца пионеров до театра им.Луначарского, появилась чугунная ограда, увеличилось количество зеленых насаждений.

Современный вид бульвар получил после реконструкциив 2007-2008 годах перед 225-летием Севастополя. После этого гранитная плитка на набережной регулярно смывается во время шторма. Качественно восстановить покрытие не удается несколько лет.