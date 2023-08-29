Издали скетч-путеводитель «Яркий Крым»

Год назад в свет вышел аналогичный путеводитель по Севастополю тех же авторов, с аналогичным же названием «Яркий Севастополь». Оба автора считают, что новая книжка «спелась» ими на одном дыхании, а потому читать и смотреть ее легко и приятно.

Как рассказал «Севастопольской газете» С.Самошин, путеводитель получился не слишком информативным, зато красивым и запоминающимся.

— Тексты я составил короткие, каких-либо откровений от представленных материалов ждать не стоит. Зато вышло ярко и интересно настолько, что книга может стать прекрасным подарком всем, кто любит Крым, — рассказал С.Самошин.

По его словам, при обилии исторического и краеведческого материала, составители все же решили ограничиться знаковыми крымскими местами.

— Мы говорим о самых знаковых крымских городах — от Керчи до Черноморского, значительное внимание уделили Симферополю, потому что хотели, чтобы все, кто приезжает в крымскую столицу отказались от его восприятия, как исключительно транзитного пункта, а открыли в нем город, в котором можно задержаться и узнать много нового, — отметил С.Самошин.

По его словам, не остались без внимания составителей Евпатория, Феодосия, Керчь... Работали творчески: вместе выбирали объекты, вместе обсуждали, что о них можно рассказать и как нарисовать.

– Этот путеводитель, разумеется, не может быть исчерпывающим. Там и картинки в стиле набросков, да и сам путеводитель — некий набросок Крыма. Я имею в виду, что мы не вырисовывали каждую деталь, для нас было важно выделить какие-то характерные черты, которые создают индивидуальный неповторимый образ Крыма, — подытожил историк.

Путеводитель уже продается в сети книжных магазинов «Гала» и «Альбатрос» в Севастополе и Ялте.