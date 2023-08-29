Для секс-услуг сняла шесть квартир и наняла шесть девушек

Севастопольские полицейские пресекли деятельность притона для занятия проституцией. На организатора криминального бизнеса и двух администраторов борделя заведено уголовное дело.

«При силовой поддержке ОМОН Росгвардии полицейские задержали 44-летнюю местную жительницу, являющуюся лидером криминального бизнеса, а также двух ее сообщниц в возрасте 40 и 50 лет, исполнявших роли администраторов притонов», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Хозяйка борделя вместе со своими подельницами наняла для работы шесть девушек, арендовала шесть квартир и купила пять автомобилей. В квартирах девушки обслуживали клиентов. Если заказчик вызывал секс-работниц к себе домой, их туда отвозили на машинах «фирмы».

Рекламу секс-услуг размещали на специально созданном сайте. Там можно было рассмотреть анкеты и фотографии девушек, а также найти контакты администраторов.

Хозяйка борделя контролировала время работы своего персонала и распределяла полученную прибыль.

«При проведении обысков по местам жительства фигурантов и в арендованных квартирах полицейские изъяли средства связи, электронные носители информации и различные журналы учёта. В настоящее время 44-летней жительнице Севастополя и двоим ее соучастницам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в УМВД.

На девушек, которые трудились в борделе, составлены административные протоколы.