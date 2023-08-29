Для еще одного пути в Крым нужно проложить более 100 км асфальта

Более 100 км дороги нужно проложить на южной части Арабатской стрелки для создания альтернативного пути из Херсонской области в Крым.

«Есть дорога по Арабатской стрелке от Геническа до Стрелкового с твердым покрытием. Дальше идет более длинная и узкая крымская часть косы, дорога там грунтовая. Вместо нее надо продолжить более 100 км современной автодороги», — сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, строительство этого участка откроет альтернативный путь между Херсонской областью и восточным Крымом, в частности Керченским полуостровом. «Будет лучше и короче связь с материком — не придется ездить через Джанкой или Симферополь. Это разгрузит дороги северного и центрального Крыма», — пояснил врио губернатора.

К подготовке обоснования сметной стоимости подключились власти Крыма, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

«Там дорогая будет дорога, нужно делать высокую насыпь. Пока считают, сколько будет километров, мы сейчас с Владимиром Васильевичем Сальдо готовим обоснование. Дорога будет от Геническа с выходом на Феодосию. Проект возможен, но пока вопрос цены», — сказал он.

24 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Сальдо предложил сделать дорогу через Арабатскую стрелку, чтобы соединить Херсонскую область с Крымом. Врио губернатора уточнил, что трассу берется делать компания, которая не требует бюджетных средств, она собирается проложить путь по стрелке на концессионных условиях.