Деньги на букеты учителям предлагают потратить на детей

Общественная организация «Севастопольские мамы» в очередной раз объявила акцию «Дети вместо цветов». Букет цветов для учителя на 1 сентября в среднем родителям обходится в 800-2000 рублей. Эти деньги предлагают потратить на благотворительность.

Учитель без цветов не останется. Суть акции в том, что педагогу в День знаний от класса дарят только один букет, а сэкономленные деньги отправят на помощь тяжело больным детям.

«Мы не призываем отказываться от цветов для учителей. Можно купить красивый стильный букет, например, за три тысячи рублей. И это будет лучше, чем разномастные букеты, которые будут стоять в ведрах и быстро завянут», — говорит руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

По ее словам, благотворительная акция «Дети вместо цветов» стала уже традиционной для севастопольцев, и радует, что с каждым годом все больше школ и классов к ней присоединяются. Так, в прошлом году в благотворительности приняли участие около 30 классов. Удалось собрать более 80 тысяч рублей. На них оплатили реабилитацию воспитанницы детского дома Вики, а также закупили специализированное питание для недоношенных малышей Мелитополя. Кроме того, помогли Владу, который лечится от онкологического заболевания.

«В этом году все полученные в рамках акции средства мы направим на закупку специализированного питания для севастопольских детей с особенностями развития. Питание «Малоежка» государство не закупает и есть еще виды помощи, которые не оплачиваются по ОМС», — рассказали в общественной организации.

По словам волонтеров, родители и учителя к акции начали относиться вполне благосклонно. Но многое зависит от учителя — некоторые педагоги сами призывают родителей учеников не приносить много цветов. Порой инициаторами становятся мамы и папы школьников (чаще, конечно же, мамы).

Акцию «Дети вместо цветов» в России впервые провели в 2014 году. Учитель литературы из Москвы Ася Штейн предложила устроить флэшмоб на 1 сентября под названием «Живые дети вместо мертвых цветов». Она обратилась к коллегам и ее многие поддержали. В 2015 году инициативу подхватил фонд помощи хосписам «Вера» и провел акцию в пользу неизлечимо больных детей и их семей. Фонд потратил собранные деньги на инвалидные кресла-коляски, специализированное питание, медицинское оборудование, лекарства и услуги няни для семей с тяжелобольными детьми. В прошлом году благодаря акции удалось собрать более 58 млн рублей. К движению также присоединяются всевозможные благотворительные фонды и общественные организации.

Информацию об акции, а также куда и как перечислять средства, можно посмотреть в профиле СРРО «Севастопольские мамы» ВКонтакте. Там же есть данные о детях, которым планируется помочь в этом году.