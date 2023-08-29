Биометрию насильно не отберут

В России до 30 сентября структуры, ранее собиравшие у клиентов биометрические данные (изображение и голос) должны передать их на хранение новому оператору. Своих клиентов они обязаны предупредить об этом не позднее, чем за 30 дней до такой передачи данных.

С 1 июня 2023 года регистрация биометрических персональных данных (БПД) в собственных информационных системах организаций запрещена. По Федеральному закону 572-ФЗ, обработка БПД будет возможна только в государственной системе, защищенной по самым высоким требованиям ФСБ России и ФСТЭК России — в Единой биометрической системе (ЕБС). Таким образом власти страны защищают биометрию граждан, и севастопольцев в том числе, от хакеров и недобросовестных пользователей базы.

Кстати, в некоторых соцсетях после информации о нововведении началась паника: якобы отказаться от сбора данных можно только до 31 августа, в противном случае уже с 1 сентября человек автоматически окажется в единой базе. Это не так. Регистрация биометрии в ЕБС осуществляется исключительно на добровольной основе, и человек может отказаться от передачи своих данных. Сделать этом можно в любое время, ограничений сроков подачи заявления об отказе нет. Даже если данные уже будут переданы в единую систему, по желанию человека их сотрут из нее.

Чтобы отказаться от передачи БПД в ЕБС, нужно написать заявление в МФЦ, лично подписать его, предъявив при этом паспорт гражданина РФ либо иностранного гражданина, или документы, удостоверяющие личность лица без гражданства. А о своей биометрии можно узнать на сайте Госуслуг (кстати, там же предлагается и сервис по полному удалению своих биометрических данных).

Биометрия — это идентификация человека по уникальным биологическим и поведенческим характеристикам. Существует пять самых распространенных типов биометрии: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза, рисунок вен ладони.