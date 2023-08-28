Триллер с пропадающими качелями приказано прекратить

С таким поручением губернатор Михаил Развожаев 28 августа на аппаратном совещании обратился к своему заместителю Евгению Горлову. Речь идет о таинственно пропавших в начале июня качелях во дворе домов 97, 101 и 107 по пр.Генерала Острякова. Качели пока так и не нашли.

По материалам проведенного расследования, в пропаже качелей, по словам Е.Горлова, оказались не виноваты ни чиновники района, ни работники управляющей компании. По мнению вице-губернатора, вопрос упирается в нерешенность вопроса о содержании игровых площадок на дворовых придомовых территориях.

Как уже сообщалось, идею взимать плату за содержание детских и спортивных площадок с жителей близлежащих домов активно продвигает именно Е.Горлов.

— С вопросами собственности и содержания надо разбираться, но это не значит, что, если мы никого не найдем, или управляющая компания не выразит согласия, что мы будем что-то демонтировать или куда-то переносить, тем более, то, что уже установлено, — отреагировал на проблему М.Развожаев.

Он считает, что в случае новых проектах этот вопрос надо будет отрабатывать по-человечески, а не как раньше это делалось — лепили, лишь бы где.

— Увидели место — давайте воткнем, ни с кем не поговорив. Новые проекты — да, управляющая компания, собрание общедомовое, желание жителей содержать это. Но все, что уже установлено, должно оставаться на месте и находиться на полном содержании, — прервал объяснения подчиненного глава города.

При этом он распорядился передать имеющиеся материалы о пропаже качелей коллегам из МВД, чтобы те искали похитителей и взыскивали с них ущерб.

— А то, что есть на месте, надо просто навести порядок и найти балансодержателей. Если таковых найти не получается, город будет просто брать себе на баланс, — заключил М.Развожаев.