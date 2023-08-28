Ларек в парке появился неизвестно как

Прокуратура Гагаринского района Севастополя по материалам СМИ провела проверку исполнения требований законодательства при установке нестационарных торговых объектов. Как выяснилось, в парке им.Анны Ахматовой «в отсутствие соответствующего договора неустановленным лицом самовольно размещен торговый павильон». При этом меры по предотвращению неправомерного использования территории парка и устранению нарушений государственным бюджетным учреждением «Парки и скверы» не приняты.

Директору ГБУ «Парки и скверы» было предложено устранить нарушения законодательства путем незамедлительного демонтажа незаконного объекта. Самовольно размещенный торговый объект демонтирован, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Отметим, что на территорию парка можно попасть только через ворота, которые обычно заперты и бдительно контролируются этим самым ГБУ «Парки и скверы». Иного доступа в парк им.Анны Ахматовой нет.