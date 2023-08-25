Шваброй пыталась исправить огрехи воспитания

Мать попыталась отучить своего 38-летнего сына от пьянки и асоциального образа жизни с помощью металлической швабры. Вот только мужчина обратился в полицию Севастополя и на родительницу возбудили уголовное дело.

«Между 58 летней местной жительницей и ее 38-летним сыном возник конфликт из-за регулярного злоупотребления мужчиной спиртными напитками и асоциального образа жизни. Поскольку сын в очередной раз не прислушался к словам матери, она решила использовать в качестве более весомого аргумента металлическую швабру, которой нанесла ему несколько ударов», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Сын такую обиду не стерпел — он сразу же обратился в полицию и зафиксировал побои в больнице. В медицинском учреждении полученные им травмы квалифицировали как легкий вред здоровью. Зато для матери последствия могут быть более серьезными. Участковые полицейские прибыли к ней домой и «задержали подозреваемую».

Как сообщили в полиции, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, по которому ей грозит до двух лет лишения свободы.