Повести Александра Грина «Алые паруса» исполнилось 100 лет

Первое издание знаменитой феерии вышло в свет в петроградском частном издательстве Френкеля в 1923 году. С тех пор тоненькая книжечка, на обложке которой изображен кораблик с алыми парусами, завоевала сердца миллионов читателей.

Произведения А.Грина уносят читателя из серой реальности в вымышленную страну: туда, где веет ветер дальних странствий, живут добрые и смелые люди, а в залитых солнцем гаванях своих женихов ждут юные красавицы. Вера в мечту и светлое будущее — главное очарование гриновских миров.

Мечты сбываются, если они настоящие

Судьба проверяла Александра Гриневского (Грин — это псевдоним) на прочность не раз, бросая в тюрьмы и обрекая на нищенское существование, но он сумел сохранить внутри себя удивительный волшебный мир.

Первые заметки, относящиеся к «Алым парусам», А.Грин начал делать в 1916 году. Полностью работа над повестью завершилась спустя четыре года.

Известный читателям вариант «Алых парусов» сложился к декабрю 20-го. В дальнейшем автор неоднократно вносил в рукопись правки. В мае 1922 года в газете «Вечерний Телеграф» опубликовали одну из глав повести — «Грей». А первое издание знаменитой феерии вышло в свет в 1923 году в петроградском частном издательстве Френкеля.

Первоначально повесть называлась «Красные паруса», а местом действия был революционный Петроград. Потом писатель решил заменить красный цвет на алый, а героев из революционного Петрограда переместил в вымышленную Гринландию, в прибрежную деревушку Каперна.

Узник севастопольской тюрьмы

В Севастополь А.Гриневский приехал в 1903 году. Он поселился на улице Театральной, сейчас ул.Шмидта, и занялся революционной агитацией среди матросов. Через несколько месяцев его арестовали за «речи противоправительственного содержания» и распространение революционных идей, которые вели к подрыву основ самодержавия и ниспровержению существующего строя. За попытку побега перевели в Севастопольскую тюрьму строгого режима, где будущий писатель просидел больше года.

Суд состоялся в феврале 1905 года. Прокурор требовал 20 лет каторги, но адвокат сумел снизить меру наказания до 10 лет ссылки в Сибирь. После царского манифеста 17 октября 1905 года, когда выпускали из тюрем политических заключённых, А.Гриневского из-за попыток побега оставили в камере. Тогда возле тюрьмы собралась многочисленная демонстрация: люди требовали освободить всех политических заключенных. О волнениях в Севастополе доложили царю, в итоге появился новый документ, даровавший свободу и остальным узникам.

В здании бывшей севастопольской тюрьмы на площади Восставших 13 лет назад по инициативе художника Владимира Адеева была открыта музейная комната Александра Грина. Небольшая экспозиция разместилась в бывшей одиночной камере, где будущий писатель отбывал наказание после неудачного побега.

— Когда в 2009 году здание бывшей тюрьмы передали в частные руки, то в условиях договора указали, что одно из помещений должно остаться во владении города. Тогда и началась работа над созданием музея. Эта одиночная камера была единственная идеально сохранившаяся, — вспоминает основатель музея.

Он сетует: музей работает более 10 лет, но мало кто из местных жителей знает, что в Севастополе существует такое мемориальное место. Лишь единицы — краеведы, любители истории и творчества Грина приходят сами и приводят в музей своих друзей.

Кажется, В.Адеев может говорить о писателе бесконечно. По его убеждению, где бы ни был Грин в Севастополе и чтобы с ним не случалось здесь, всё он перенес на страницы своих произведений.

— По духу Грин не революционер, он бунтарь. Он не любил морального насилия над собой. Это его возмущало, из-за этого он часто попадал в критические ситуации. Конечно, Грин не сразу начал писать свою Гринландию. Вначале были тексты, связанные с революционной деятельностью. Но находясь в тюрьме, он начинает думать о той, другой стране, которую будут строить после революции, — считает В.Адеев и добавляет. — Не будь Севастополя, не будь тюрьмы — не было бы и Грина писателя.

В 1905 году А.Грин переезжает из Севастополя в Петербург уже другим человеком, он — охваченный жаждой писать.

Гриновский художник Владимир Адеев

В.Адеев — член Союза художников России родился в 1949 году, в Севастополь из Ялты семья художника перебралась в 53-м.

— Грин — моя любовь с юного возраста. Я начал иллюстрировать произведения писателя, когда учился в художественной школе, и по сей день иллюстрирую его повести. Художник Вячеслав Яковлев как-то давно сказал мне, ты рисуешь гриновские места и вроде как бы стесняешься в этом признаться. Если тебе нравится Грин, то и пиши картины в этом духе. После его слов все стало на свои места: мое видение обрело очертания гриновской страны. Романы, повести, рассказы А.Грина открыли для меня душу Севастополя, его свет, цвета, воздух, — рассказывает художник.

Он утверждает, что страна Гринландия существует, но сам Грин в романе называет ее Гринлендс.

— Я занялся географией описанных Грином мест и создал карту страны Гринландии, хотя коллеги из Феодосийского музея составили другую карту, совсем не похожую на мою, но они, ведь, не знают Севастополя. Я же сопоставлял настоящие улицы с улицами, описанными Грином. С феодосийскими музейщиками было много сложных разговоров на эту тему. Они ревностно отнеслись к тому, что именно я нашел и описал Гринландию, — рассказывает В.Адеев.

В 2018 году в свет выходит книга художника «Гриновские места в Севастополе», в которой на карте страны Гринландии проявлены севастопольские мотивы.

Гриновская тема — основная в творчестве В.Адеева. Его волшебные пейзажи узнаваемы, но никогда вы не найдете той точки, с которой они были написаны, поскольку места придуманы художником и изображены такими, какими хочет их видеть он.

«Херсонес» под алыми парусами

Наверное, нет ни одного севастопольца, который хотя бы раз не встречал либо провожал с городских набережных трехмачтовый красавец-парусник «Херсонес». К сожалению, уже долгое время фрегат приписан к порту Сочи. Тем не менее до начала СВО парусник часто швартовался на центральной пристани Севастополя возле пл.Нахимова и поэтому жители города до сих пор считают его севастопольским.

В августе 2021 года для участия в фестивале «Таврида» парусник «Херсонес» впервые был оснащен алыми парусами. Он пришел в бухту Капсель под Судаком, где вместе с инсталляциями «Ассоль» и «Человек, смотрящий в море» дополнил масштабную композицию, посвященную знаменитому произведению А.Грина.

Тогда, по словам капитана парусно-учебного судна «Херсонес» Александра Онищенко, перевооружение белых парусов на красные было осуществлено силами экипажа за 10 дней, хотя по нормативам производится командой за 25 дней.

В настоящее время парусник «Херсонес» постоянно ходит под алыми парусами.

— Алые паруса теперь боевые паруса нашего фрегата, — рассказал «Севастопольской газете» А.Онищенко. — Белые паруса «Херсонеса» приказом Росморречфлота переданы паруснику «Мир».

— В первый раз, когда мы устанавливали гриновские паруса, вся команда испытала чувство гордости и радости. Когда же люди видят приближающийся к берегам корабль под алыми парусами они испытывают настоящий восторг: кричат, машут руками, всячески приветствуют, запускают фейерверки, — делится эмоциями капитан.

Он и сам любитель творчества А.Грина, прочитал его книги от корки до корки. А.Онищенко уверен, что человеку нужна сказка, и парусник «Херсонес» под алыми парусами дарит ее людям.

Трехмачтовый парусник был спущен на воду в 1989 году. Изначально его планировали назвать «Александр Грин», но в честь тысячелетней годовщины крещения Руси имя было заменено на «Херсонес.

На сцене «Алые паруса»

В юбилейный гриновский год Севастопольский театр юного зрителя представил на суд зрителей музыкальную феерию «Алые паруса». В версии автора инсценировки и режиссера-постановщика Ольги Панкратовой и художника-постановки Татьяны Карасевой повесть преобразилась в философскую притчу о том, что только человек, умеющий любить по-настоящему, может вынести все невзгоды и сохранить свою природу.

Во время одного из показов спектакля в Античном театре Херсонеса после просмотра музыкальной феерии, переполненная впечатлениями юная зрительница Василиса, которая принесла с собой на представление миниатюрную копию кораблика с алыми парусами, не смогла сдержать свои эмоции и выбежала на сцену. На память о незабываемом событии девочка получила автографы любимых актеров и фотографию, где она в кругу артистов держит в руках свой парусник удачи.

Спектакль, наполненный хореографией, музыкой и песнями стал настоящим подарком для всех, для кого «Алые паруса» — символ перемен и реализованной мечты.