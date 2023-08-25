Плотину Каховской ГЭС необходимо восстановить

Об этом ТАСС сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума.

«Надо Каховскую плотину восстанавливать. Для водоснабжения не только Крыма, потому что у нас водоканал, который на Крым идет, он привязан к этому водохранилищу, и водоканалы, которые обеспечивают и Запорожье, и Херсонскую область», — сказал вице-премьер.

М.Хуснуллин уточнил, что сейчас рассматриваются два варианта водоснабжения Крыма, Запорожья и Херсона — с учетом восстановления плотины и без ее ремонта.

«Мы и то, и другое отрабатываем. И сегодня у нас задача, чтобы в этих населенных пунктах, которые были записаны на эти каналы, чтобы вода была. <...> У нас была проблема с водоснабжением в Крыму — мы забурились, новые сделали подземные источники, сделали водоводы, перемычки между хранилищами. Вот эту работу мы один в один делаем на новых территориях», — отметил он.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины.

Московский урбанистический форум открылся в Москве 1 августа. Четыре большие площадки — Гостиный двор, ЦВЗ «Манеж», парк «Зарядье» и «Лужники» — будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.