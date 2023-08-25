Памятник Матросу и Солдату отремонтируют

Севастопольская компания «Севпроектмонтаж» за 57 млн рублей разработает научно-проектную документацию для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Скульптурная композиция «Солдат и матрос» и благоустройству прилегающей территории.

Цель планируемых работ на мысе Хрустальный, как сказано в документе, — обеспечение архитектурно-художественной уникальности территории в соответствии с ее исторической и функциональной особенностями, учитывая ранее утвержденные концепции и дизайн. Заказчик — ГБУ «Парки и скверы».

Разработчики должны предусмотреть устройство инженерных систем и коммуникаций, ремонт твердых покрытий, устройство малых архитектурных форм, городской мебели, безбарьерный вход на территорию, зеленые насаждения.

Выполненное эскизное решение должно быть представлено и рассмотрено на архитектурно-художественном совете при правительстве города, согласовано во всех инстанциях и пройти госэкспертизу. Работа над проектной документаций должна завершиться к 25 декабря текущего года.

Монумент был задуман как часть мемориала Победы на мысе Хрустальный, посвященного второй обороне Севастополя и его освобождению в 1944 году от фашистских захватчиков. В мае 1972 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о его строительстве. В конкурсе на лучший проект участвовали четыре авторских коллектива из Москвы, Ленинграда, Киева и Севастополя. Лучшим был признан проект киевлян.

Согласно проекту, высота двухфигурной скульптурной композиции «Матрос и Солдат» 41 метр. Общая сметная стоимость строительства объекта по ценам на апрель 1988 года составляла 6,884 миллиона советских рублей.

К 1989 году работы на мемориале были выполнены на 72%, но деньги к этому времени закончились и стройку заморозили. Даже планировалось мемориал снести, так как отношение к его художественным достоинствам у горожан было неоднозначным. В 90-е годы «Матрос и Солдат» подвергся разграблению, вандалы сняли с бронзовой скульптуры некоторые детали.

В 2006 году город нашел деньги для частичного завершения мемориального комплекса — более 20 миллионов гривен бюджетных и спонсорских средств. Через два года памятник Матросу и Солдату был практически завершен, а территория вокруг благоустроена. Но здание музея так и осталось недостроем.

Теперь же монумент станет частью культурного кластера на мысе Хрустальный, поэтому его нужно привести в порядок.