На Комбинате — карантин по бешенству

Для ликвидации заболевания и недопущения его распространения установлен карантин до 23 октября на территории, называемой Комбинатом, в пределах «Рассвет-2», «Горняк-2», «Горняк», улиц Кизиловая, Оздоровительная, Выгонная, Морской Пехоты, Петра Ситникова и пер.Оздоровительный, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

На период карантина запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего технологические операции, в том числе специалистов госветслужбы, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства, в течение 179 дней, предшествующих вывозу.

Бешенство — острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. У человека это заболевание называется гидрофобией. Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.