Личный состав вспомогательного флота наградили за отвагу, самоотверженность и доблестный труд

В Севастополе в Доме офицеров Черноморского флота 25 августа прошло награждение личного состава отряда судов обеспечения вспомогательного флота государственными наградами Российской Федерации и наградами Министерства обороны России.

— Служащие вспомогательного флота награждаются такими же наградами, как и солдаты на поле боя: это медали «За отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», -сообщил заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Дмитрий Пятунин.

По его словам, задачи перед вспомогательным флотом были, есть и будут, и флот всегда будет выполнять их с честью и достоинством.

Вспомогательные корабли и суда предназначены для тылового и технического обеспечения повседневной и боевой деятельности всех родов сил ВМФ России, а также обслуживания их в пунктах базирования. Экипажи судов обеспечения, как правило, укомплектованы гражданским персоналом.

— Сегодня я представлен к государственной награде — медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени, — рассказал старший механик Андрей Канивец.

Он родился и вырос в Севастополе в семье военного, поэтому и судьбу свою связал с морем.

— Я испытываю чувство неподдельной гордости за то, что наше командование не забывает о гражданском персонале, которое участвует в обеспечении специальных задач в данный период и отмечает нас столь высокими наградами, — делится впечатлениями А.Канивец. По его мнению, нет ничего особого в их работе, просто командование ставит задачи, а они их выполняют.

Капитану Александру Головину вручили орден «За морские заслуги».

— Я впервые получаю такую высокую награду. Думаю, в первую очередь это награда моего трудового коллектива, который в последние восемь лет выполняет задачи длительного плавания в боевых условиях, в основном в районах Средиземного моря, — считает А.Головин.

С 2022 года его судно выполняет специальные задачи по обеспечению специальной военной операции. Экипаж в полном составе неоднократно выходил в районы, где обеспечивал оперативные силы специальным оборудованием. Приходилось заходить в территориальные воды Украины, что представляло наибольшую опасность, но экипаж с честью, мужеством и достоинством выполнял все поставленные задачи.

Медаль «За отвагу» вручили капитану Олегу Герману. Его судно предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Не смотря на сложные задачи, которые приходится решать команде, капитан не очень разговорчив. Говорит, что трудностей не возникает, техника работает исправно. А выполнение задач — это их ежедневная работа.

— Если сказать честно, награду, я не ожидал. Думаю, что получил ее авансом, — смущенно улыбается капитан.