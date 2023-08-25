Купят спецмашину для тушения лесных пожаров

Для Севастополя на деньги городского бюджета купят малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗа. Машина будет дополнительно оснащена пожарной емкостью на 500 литров и мотопомпой.

«Машина значительно увеличит нашу оперативность в тушении лесных пожаров, поскольку позволяет одновременно и патрулировать, и тушить в случае необходимости», — сообщила на заседании правительства города 24 августа руководитель департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

По словам главы Севприроднадзора, в этом году, несмотря на жару, удалось существенно снизить количество лесных пожаров.

«Пока рано делать окончательные выводы, но на сегодняшний день у нас был один лесной пожар на площади 0,04 га. За такой же период прошлого года площадь пожаров составила более двух гектаров. Это удалось добиться за счет патрулирования и совместной работы с МЧС», — заявила Ю.Гаврилова.

В Севастополе особый противопожарный режим в этом году введен с 15 июля. Из-за этого введен ряд ограничений, например, для посещений полностью закрыта Большая Севастопольская тропа.