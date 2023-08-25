Крым ночью атаковали 42 беспилотника

Украина попыталась совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по территории РФ. Девять из них уничтожены над Крымом, еще 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение, сообщили в Минобороны России.

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — цитирует заявиленин Минобороны России ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что для попытки совершить террористические атаки ночью Киев использовал беспилотники самолетного типа.

Около четырех часов утра 25 августа глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале написал об уничтожении нескольких беспилотников в районе мыса Херсонес над Черным морем в Севастополе. По его словам, экстренные службы не зафиксировали никаких повреждений гражданской инфраструктуры.