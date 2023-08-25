Картины про тишину

В основе экспозиции, состоящей из 56 работ, 34 произведения художницы, написанных в период с 1936 по 1956 год. Эти работы ранее ни разу не экспонировались, они предстают перед зрителем в оригинальном виде, на холстах без обрамления.

Имя М.Ломакиной, одной из наиболее одаренных учениц Петрова-Водкина, стоит особняком в ряду мастеров, развивших свой талант в 1920-30-е годы. Ее творчество равноудалено как от официального соцреализма, так и от авангарда.

Обращение художницы к «тихому искусству» неслучайно. Направление так называемого третьего пути в советском искусстве стоит особняком, и сейчас незаслуженно забыто. М.Ломакина — один из ярчайших и талантливейших примеров в плеяде художников середины 20 века.

«В преддверии 2024 года, когда исполняется 60 лет с момента ухода М.Ломакиной, мы вновь обращаемся к ее искусству. Ее творческая биография неразрывно связана с историей страны: в ней, как в зеркале, отражаются все главные события, свидетелем которых стали представители поколения, рожденного на стыке XIX-XX столетий. Несмотря на все пережитые невзгоды, художнице удалось сохранить внутренний мир и свободу самовыражения», — считает директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов.

Выставка открыта во временном выставочном зале Российской государственной художественной галереи на ул.Портовая, 17 до 22 октября.