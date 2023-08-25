Еще один севастопольский чиновник переезжает в Москву

«У нас, к большому сожалению, Михаил Михайлович Савчин покидает правительство Севастополя. Принял решение о переходе на новую работу в столицу нашей родины. Секреты мы раскрывать не будем. Я считаю, что нужно поблагодарить, потому что в непростой период он возглавлял наш департамент общественной безопасности, и ковидные меропрития, много чего делалось», — сообщил губернатор Михаил Развожаев во время заседания правительства города 24 августа.

Он вручил уволившемуся чиновнику традиционную почетную грамоту и пожелал удачи на новом рабочем месте.

М.Савчин стал руководителем департамента общественной безопасности Севастополя осенью 2020 года. До этого он работал в прокуратуре Красноярского края, Чеченской Республики, Свердловской и Омской областях.

10 августа из правительства города уволилась директор департамента цифрового развития Александра Осипова. По семейным обстоятельствам она переезжает в Москву.