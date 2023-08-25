Дорожное кольцо вокруг Азовского моря замкнут в течение пяти лет

Пятилетняя программа дорожного строительства в РФ уже сформирована, в ее рамках дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1 400 км будет реконструировано, в том числе участками расширено до четырех полос.

Об этом сообщил ТАСС вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума.

«Мы сначала расширяем существующие дороги, дальше мы делаем подъезды непосредственно к морю. У нас сформирована программа пятилетняя дорожного строительства, где это все учтено. Развитие как на новых территориях, так и существующих исторических наших областей — Крыма и Ростовской области. Думаю, что в течение пяти лет это кольцо будет уже сформировано», — сказал М.Хуснуллин.

Он уточнил, что кольцо проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, пролегает по крымскому побережью и замыкается в Ростовской области.

«Из 1 400 км сегодня уже 800 км в четырехполосном исполнении. Но требует расширения, например, дорога вдоль Азовского моря, которая идет по новым территориям. Она сегодня в двухполосном исполнении, и она очень напряженная, учитывая ситуацию по Крымскому мосту — весь грузовой поток идет оттуда. Поэтому у нас в планах ее расширять в первую очередь», — добавил М.Хуснуллин.

По его словам, ремонт и строительство дорог приведут к изменению всей прилегающей территории вокруг Азовского моря.