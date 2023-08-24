Заглянули в будущее Севастополя до 2026 года

Составители документа уточнили, что базовый вариант наиболее оптимистичный и описывает вероятный сценарий развития с учетом средней продолжительности жизни до 76,3 лет и миграционного прироста за четыре года на 45,3 тысячи человек.

Жителей станет больше немного меньше

Численность населения Севастополя к 2026 году совпадает как в базовом так и консервативном вариантах.

Так, в 2024 в городе будет проживать 567,7 тысяч человек, в 2025-м — 576,2, а в 2026-м — 584,1 тысяч человек. Кстати, эти данные были скорректированы. Согласно предыдущему прогнозу на 2023-2025 годы, население Севастополя должно было увеличиться до 648,5 тысяч человек.

А вот иностранных трудовых мигрантов станет меньше: они станут россиянами. «Сейчас доля трудовых мигрантов оценивается в 1,6%. В 2022 году — это было 4,2 тысячи человек, на 800 человек больше, чем в 2021 году. Это связано с увеличением иностранных граждан, прибывших с Украины. Снижение числа иностранных граждан будет происходить за счет снижения граждан Украины после принятия ими российского гражданства», — говорится в документе.

Конечно же, доходы населения будут только расти, причем также одинаково в обоих вариантах. В 2023 году — на 5,6%, в 2024 — 2026 увеличатся на 6,7-8,1% в год.

Средняя заработная плата в 2023 году составит 47 811 рублей (в 2022 — 36 467) потом будет прибавлять 6-7% ежегодно.

Предполагается, что инфляция до конца 2023 года не превысит среднероссийский уровень и составит 105,2%.

Прожиточный минимум к 2026 году вырастет до 17 853 рублей. С этой цифрой как-то не соотносится информация, что минимальная заработная плата уже с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля. По закону МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, соответственно и прожиточный минимум ниже МРОТ быть не может.

Решится вопрос с канализацией и газификацией

Согласно оптимистичному сценарию, до 2026 года в Севастополе построят всё, что давно можно и нужно было построить. Позади останутся проблемы с канализацией и медицинскими учреждениями. На КОС «Южные» будет производиться очистка стоков для повторного использования воды в технических целях. Появится канализационный коллектор и в Балаклаве, а также ливневая канализация в районе Артиллерийской бухты с автоматизированными подземными станциями и локальные очистные сооружения в районе бухты Карантинной.

На Фиоленте построят водопровод, а еще будет проложен кольцевой газопровод высокого давления через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья. Выполнены 19 мероприятий по газификации сел Байдарской долины. Возведут здание для театра танца имени Елизарова, онкологический диспансер, больницу скорой медицинской помощи, палатный корпус на 140 коек в горбольнице №4, психоневрологический интернат и поликлинику Первой горбольницы на 400 посещений в смену. Кроме того, реконструируют детский лагерь «Омега».

Что производим и выращиваем

Валовый региональный продукт (ВРП) в 2022 году составил 192 млрд рублей. На 2023 год ВРП прогнозируется уже почти 203 млрд рублей (с учетом роста промышленного производства, в частности, строительства). Прогноз на 2024 год — около 220-224 млрд рублей, 2025-й — 242-248 млрд рублей, в 2026 году — 268-277 млрд рублей. Рост показателя составит от 4,3 до 7,6%.

В 2022 году в обрабатывающей промышленности Севастополя производство продукции уменьшилось на 0,4%. Но в дальнейшем показатели промышленного производства будут расти: в 2024 году — на 4-4,6%, в 2025 — еще на 2,9-4%, в 2026 — на 3 4,1%. Объем отгруженных товаров собственного производства увеличится к 2026 году до 52-61 млрд рублей (в 2022 году — 45,3 млрд рублей).

Зато в сельском хозяйстве показатели скромные. В 2023 году объем сбора продукции растениеводства прогнозируется на уровне 2022 года, а в 2024-2026 годах сбор винограда, помидоров, огурцов и ягод ожидается увеличить на 0,9 — 3,1%.

«В Севастополе отсутствуют крупные сельскохозяйственные производители, осуществляющие деятельность в сфере животноводства. В условиях сокращения импортной продукции ожидается ее рост в ближайшие три года на 1,2-3,1%», — говорится в документе.

Радует только то, что до 2024 года планируется создать рыбопромышленный кластер, который обеспечит севастопольцев недорогой рыбой. Объем инвестиций на эти цели — 1,5 млрд рублей, освоено уже 400 млн рублей.

Инвестиции и внешнеэкономическая деятельность

В 2023 год объем финансирования капитальных объектов строительства составит 27,6 млрд рублей. Из них 26,2 млрд — средства федерального бюджета.

В 2024-2026 годах ожидается поступление на эти цели 70,9 млрд рублей (из федерального бюджета — 66,4 млрд рублей).

Что касается прогноза по внешнеэкономчиеской деятельности, то по базовому варианту импорт товаров в 2023-2024 годах сохранится на уровне 2022 года, в 2025-2026 годах ожидается рост на 5-5,2%. По консервативному варианту — в 2024 году произойдет сокращение в 1,8 раза.

Общественные обсуждения прогноза социально-экономического развития идут с 19 августа по 25 августа.