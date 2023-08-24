Водопровод починили и чинят дорогу

На ул.Леваневского, где 23 августа заменили участок аварийной водопроводной трубы, приступили к дорожным работам.

О завершении аварийных работ на сетях водопровода было сообщено около девяти вечера. С утра — дорожные рабочие приступили к восстановлению дорожного покрытия. Асфальт на проезжей части обещают восстановить к 16.00.

Из-за водопроводной аварии на ул.Леваневского с утра 23 августа пришлось изменить схему движения транспорта на Северной стороне Севастополя. Автобусы и маршрутки на пл.Захарова пустили по ул.Доронина, а личному транспорту на пл.Захарова въезд запретили. Паром через бухту не ходит.