Вместо подсолнечника предлагают сеять рыжик

Рыжик посевной не стоит путать с грибом рыжиком. Из общего у них, пожалуй, только название, а еще — цвет. Это масличная культура родом из Малой Азии. В России ее активно сеяли в середине прошлого века, потом посевные площади стали сокращаться, а выращивание рыжика свелось к минимуму.

Что такое рыжик посевной

Рыжик посевной — растение из семейства Капустных, родственник рапса и сурепки. Во второй половине XIX века его стали выращивать почти одновременно в России и Франции. В СССР в середине прошлого века рыжик занимал посевные площади в 350-400 тысяч га.

Несколько лет назад он снова привлек внимание аграриев благодаря своей неприхотливости: рыжик быстро созревает и дает хороший урожай. Сейчас его сеют в Ростовской, Оренбургской и Саратовской областях, а также в Республиках Татарстан и Башкортостан. При этом география посевов постепенно расширяется — рыжик появился в Сибири, на Урале и в Крыму.

«В последнее время актуальны вопросы импортозамещения сельскохозяйственной продукции. Увеличение производства растительного масла за счет расширения площадей возделывания основной масличной культуры — подсолнечника — в ряде регионов затруднительно из-за фитосанитарных ограничений», — сообщили в Южном центре ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Специалисты центра предлагают активнее возделывать нетрадиционные культуры, в том числе, и в Крыму. Среди наиболее перспективных масличных культур как раз называется рыжик посевной. Масло из его семян может стать альтернативой подсолнечному маслу.

Польза рыжикового масла

Рыжиковое масло можно купить в магазинах. В Севастополе оно стоит очень недешево. Редакция «Севастопольской газеты» нашла в одной из лавок на рынке «Чайка» 100 граммовый пузырек за 300 рублей! Но в интернете его можно приобрести по вполне приемлемым ценам. Среди производителей есть и крымская компания, которая сообщает, что сырье было выращено в селе Чистенькое Симферопольского района.

Масло рыжика посевного содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которые помогают снизить уровень холестерина в крови и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в нем содержится много витамина С, который укрепляет иммунную систему и защищает организм от инфекций, а витамины группы В играют важную роль в работе нервной системы, улучшают память и повышают концентрацию внимания.

Кроме того, рыжик богат антиоксидантами, защищающими организм от свободных радикалов и замедляющими процесс старения. Растение также содержит много минералов, таких как калий, магний и железо, которые необходимы для нормальной работы всех органов и систем организма. Несмотря на все полезные свойства рыжика посевного, следует помнить, что он может вызывать аллергические реакции.

Между прочим, рыжиковое масло используется не только в пищевой промышленности, но и в медицине и парфюмерии (как компонент в массажных кремах, лечебной косметике, ароматерапии). Также его добавляют в лакокрасочные материалы и на его основе делают биотопливо в том числе, для авиации. Сторонники нетрадиционной медицины из цветков и стеблей растения готовят настои и отвары, которые справляются с заживлением и регенерацией кожи, помогают устранить акне, сухость и шелушение.

Легко выращивать

«Рыжик является хорошим предшественником для озимых и яровых злаковых и зернобобовых культур. Ряд исследований, проведенных в Крыму в полевых условиях, показал, что озимый рыжик имеет ряд преимуществ перед яровыми:

озимые сорта в Крыму возможно выращивать без применения гербицидов. К тому же он легче переносит весенне-летние засухи и обладает более высокой урожайностью», — перечислил плюсы рыжика полевого Центр оценки качества зерна.

Агрономическая ценность рыжика состоит в том, что он нетребователен к почвам, хорошо переносит засуху, способен давать урожай семян и масла в разных условиях. Исключением являются болотистая местность и солончаки. Кроме того, считается, что рыжик меньше подвержен различным болезням и вредителям. Правда, кое-какие вредители все-таки могут им заинтересоваться, например, капустная моль и рапсовый цветоед.

Животные к рыжику относятся по-разному

Во время цветения рыжика на нем любят собираться пчелы. А рыжиковый жмых, богатый протеинами и аминокислотами, после тепловой обработки используют в корм скоту и птице. Хотя некоторые фермеры отмечали, что не всем животным нравится есть рыжик посевной, а если жмыхом откармливать свиней, то их мясо может приобрести не совсем приятный вкус.

Впрочем, есть и другое мнение и даже несколько исследований, в которых приводится вся польза употребления растения для сельскохозяйственных животных.

В Крыму в небольших количествах рыжик посевной выращивали еще в украинские времена. Уже в 2015 году этим растением засеяли экспериментальные площади, а в 2017 году индийская компания «Солар-транс» заключила договор с научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма на производство семян рыжика посевного. Индийские предприниматели рассчитывали производить рыжиковое масло.

Впрочем, на полуострове пока не делают слишком большие ставки на рыжика посевного — среди масличных культур по-прежнему лидируют подсолнечник и рапс.