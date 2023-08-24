Скейт-парк отремонтировали

Ремонт скейт-парка в Артиллерийской бухте, как и было обещано, к концу августа завершен. Открытие планируется после нанесения граффити на его элементы.

На площадке укрепили все конструкции, заменили 80% крепежа, уложили новое специальное покрытие.

«Ремонт практически завершен, осталось нанести тематические граффити — их будет наносить наш севастопольский активист Ольга Колодина, которая ранее открыла у нас в городе творческое пространство «Арт-Решения», — сообщил начальник отдела по разработке программ и развития объектов спорта управления по делам молодёжи и спорта Иван Булах.

Кроме этого, в целях безопасности скейт-парк в Артбухте городские власти планируют обнести забором.

Ранее граффити на элементах скейт-парка были выполнены известным севастопольским уличным художником Алексеем Кисловым. Интересно будет сравнить старые и новые рисунки.