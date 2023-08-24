Проверьте, правильно ли внесена информация о вашей недвижимости в реестр

Росреестр объявил о запуске нового масштабного проекта «Проверь свои объекты». Теперь собственники недвижимости смогут получить выписку из ЕГРН — Единый государственный реестр недвижимости, а также проверить всю информацию о своих квартирах и домах на Госуслугах.

Если вдруг на Госуслугах не окажется информации о недвижимости или она будет неполной, правообладатель сможет направить в Росреестр сообщение об этом через Платформу обратной связи (ПОС). Когда сотрудники Росреестра получат извещение, они должны будут актуализировать паспортные данные и сведения СНИЛС.

«В течение пяти рабочих дней с момента поступления указанного сообщения в ПОС орган регистрации прав, при условии получения данных из соответствующих источников, самостоятельно осуществляет актуализацию сведений о СНИЛС и документе, удостоверяющем личность, путем внесения изменений в записи ЕГРН», — сообщили в Севреестре.

Кроме того, в Севреестре пояснили, что заявление на корректировку данных в ЕГРН можно также подать через МФЦ, а также онлайн тремя способами: через Госуслуги, через портал Росреестра и через ПОС портала Госуслуг.