Подпорную стену на ул.Вакуленчука восстановят к концу года

Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту подпорной стены у дома на ул.Вакуленчука, 14 выполнит московская компания ООО «Монтаж-строй».

Согласно техническому заданию подрядчик за 25,5 миллионов рублей должен разобрать горизонтальные бетонные конструкции, произвести гидроструйную очистку поверхности, вычинку бутовой кладки, антисептическую обработку, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, кладку отдельных участков и заделку проемов подпорной стены, торкретирование поверхности, ремонт швов, усиление ее путем инъектирования специальными смесями.

Контрактом предусмотрено выполнение работ с привлечением субподрядчиков на 70%. Сроки завершения капитального ремонта до 15 декабря текущего года. Срок гарантии — три года. Работы финансируются за счет средств Москвы.