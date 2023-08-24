Одобрили строительство железнодорожной ветки в обход Инкерманского монастыря

Речь идет о строительстве нового участка железной дороги стоимостью почти в четыре миллиарда рублей от железнодорожного обхода «1529-й км» по эстакаде через завод ЖБИ, далее по пойме реки Черной до обхода «1531-й км» в районе речного моста. Общая протяженность участка путевых работ около двух километров.

Железнодорожный обход Инкерманского монастыря пройдет через объекты культурного наследия федерального значения: Могильник №9 (рубеж II–I тыс. до н.э.), Поселение тавров №5 (VII-V вв. до н.э., I-XV вв. н.э.), поселение Карьерная 1 (предположительно VIII-VI вв. до н.э.), поселение Ак-Керман. При этом меры по сохранению данных объектов культурного наследия разработал Институт археологии РАН. Эти меры согласованы Севнаследием.

Так в качестве одного из видов спасательных работ на территории Ак-Кермана (поселение может быть датировано XV- XVIII вв. н.э.) Институтом археологии были определены археологические раскопки. Памятник культуры перестанет существовать физически, но будет создан подробнейший отчет, а археологические находки разместят в музеях.

Относительно «Поселения тавров №5 » и «Поселения Карьерная 1» сказано, что культурный слой там имеет сильные разрушения. Скорее всего это означает, что сохранять там уже нечего.

Для сохранения Загайтанской крепости, крепости Каламита и Средневекового пещерного монастыря археологи предлагают на период проведения строительных работ установить там защитные ограждения и ввести запрет на проезд тяжелой техники по железнодорожной ветке во избежание звуковой вибрации.

Поручение по строительству обхода Инкерманского Свято-Климентского монастыря было дано Президентом России Владимиром Путиным в январе 2020 года. В феврале Крымская железная дорога уже искала подрядчика на его проектирование. Год спустя выяснилось, что новая ветка железной дороги пройдет по строящемуся по ФЦП стадиону в Инкермане, запланирован снос жилых домов и частичное уничтожение туннелем другого объекта культурного наследия — Загайтанской скалы. В связи с чем в мае 2021 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ветку решено сдвинуть от стадиона в сторону промзоны у реки Черная.

«Она будет сделана на эстакаде, красивой, закрыта в стеклянную трубу, предположительно, — анонсировал губернатор в эфире местного телевидения. — Главный смысл — она будет бесшумная, и она совершенно точно не потребует сноса никаких домовладений и никаких наших социальных объектов, объектов истории. Никаких тоннелей новых не появится, мы не повредим Загайтанскую пещеру».