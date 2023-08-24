Ночь кино надвигается на Севастополь

В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» субботним вечером, 26 августа, на 15 городских и сельских площадках состоится демонстрация лучших отечественных фильмов прошлого года.

Кроме традиционных кинотеатров свои двери для зрителей откроют культурные комплексы, дома и дворцы культуры, летние площадки парков и бульваров.

На больших экранах кинотеатров «Победа», «Москва», «Россия», «Моряк», «Октябрь» будут показаны семейная сказочная комедия «Чебурашка», первый фильм, снятый в космосе — «Вызов» и военно-историческая драма «Праведник». Начало сеансов: «Чебурашка» — 19.00, «Вызов» — 21.10, «Праведник» — 0.10

В Доме культуры в селе Терновка сеансы начнутся в 20.00, 22.10 и в 1.10.

В летнем кинотеатре Матросского бульвара — «Чебурашка» — в 20.30, «Вызов» — в 22.40, «Праведник» — в 1.40.

Кроме того, в 20.00 приглашают на летнюю эстраду Приморского бульвара «Ракушка» на творческую встречу со сценаристом, режиссером, композитором и одним из авторов фильма «Дорога к дому» Петром Шерстниковым. По окончании встречи покажут, что получилось.