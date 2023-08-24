«Якорь» бросили на суше

Арт-объект создала команда «Новая Эллада» под руководством главного архитектора Калуги Алексея Комова в рамках фестиваля «Культурный код Севастополя». Проект стал победителем, поэтому «Якорь» решили встроить в городскую среду.

Это настоящий многофункциональный комплекс, созданный из дерева: жители и гости города могут не только сфотографироваться на фоне конструкции, но и посидеть внутри, спрятавшись от палящего солнца. Кроме того, в перспективе «Якорь» будет еще и выставочным пространством, сообщили в пресс-службе АНО «Центр формирования гражданской культуры».

По словам А.Комова, «Якорь» удачно смотрится на пляже, так как белый цвет ассоциируется с курортной архитектурой.

«Мы вложили в этот арт-объект особый смысл — от Святого Климента Римского, которого в Херсонесе привязали к якорю и бросили в море, и до архитектора Леонида Полякова, восстанавливающего город после войны: абрис якоря был взят с парапетов на площади Нахимова», — объяснил на открытии А.Комов.

Руководитель АНО «Центр формирования гражданской культуры» Валерий Александрин отметил, что остался доволен скоростью создания и установки «Якоря». В ближайшее время планируется открытие еще одного арт-объекта, также ставшего победителем второго сезона фестиваля «Культурный код Севастополя» — мозаики «Волна времен» симферопольца Игоря Гладких. Она украсит фасад здания в самом центре Севастополя — на улице Айвазовского.