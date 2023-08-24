Фридайвер из Севастополя установила новый мировой рекорд

Спортсменка Анна Севастьянова установила рекорд России и мира по высокогорному погружению на глубину на задержке дыхания. Результат — 15,6 метров — зафиксирован на высоте 2 600 метров во время экспедиции «Подводный Кавказ-2023».

Международная горно-подводная поисковая экспедиция «Подводный Кавказ-2023» проходила с 17 по 22 августа в высокогорье Карачаево-Черкесской республики. Это была четвертая полноценная экспедиция, во время которой волонтеры занимаются поиском артефактов времен Великой Отечественной войны, проводят детальные подводные исследования высокогорных озер. В ее составе принимали участие водолазы и дайверы из Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Казахстана.

А.Севастьянова была единственным фридайвером из участников. Остальные члены группы погружались под воду исключительно с аквалангами.

По словам спортсменки, во время рекорда никто понятия не имел о предполагаемой глубине озера.

«Переживая за большую глубину на большой высоте я шла с большой скоростью ко дну и просто влетела в дно. Вода была мутная и дна было не видно, — рассказала А.Севастьянова. — Рекорд был установлен на глубине 15,6 метров и ограничен только дном самого озера».

Результат зафиксирован в Карачаево-Черкессии на высоте 2 600 метров во время экспедиции «Подводный Кавказ-2023».

А.Севастьянова — активист Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя (АПДКС).