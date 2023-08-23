Завскладом с подельником украли и продали часть вертолета

За растрату имущества вертолетного завода два местных жителя отправлены в колонию, сообщила пресс-служба Гагаринского районного суда Севастополя.

23 августа суд вынес приговор в отношении жительницы Севастополя — заведующей складом ГУП «Севастопольское авиационное предприятие». Женщина при пособничестве директора сторонней коммерческой организации похитила и реализовала вверенное ей имущество — редуктор вертолета — стоимостью более восьми миллионов рублей, т.е. в особо крупном размере.

Директор коммерческой организации, признанный пособником по данному преступлению, наравне с уже бывшим завскладом ГУП «Севастопольское авиационное предприятие», отрицал причастность к совершенному преступлению. Оба злоумышленника взяты под стражу в зале суда и отправлены в колонию на три года каждый.

Нанесенный городу ущерб не возмещен, поэтому суд в полном объеме удовлетворил исковые требования представителя правительства Севастополя — с фигурантов дела взысканы растраченные 8,7 миллионов рублей.

Приговор может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.