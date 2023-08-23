Творчество назвали креативом и будут ему обучать при помощи кластера

В Севастопольском профессиональном художественном колледже (СПХК) 22 августа прошла презентация центра креативных индустрий, в котором будут развивать народно-художественные промыслы среди молодежи

Образовательный творческий кластер «Мануфактуры Севастополя», основанный на базе колледжа, объединяет несколько направлений: декоративно-прикладное искусство, мозаичное мастерство, текстильное производство и мода, севастопольскую кистевую роспись и роспись по ткани.

Заявлена обширная образовательная программа, начиная от мастер-классов в рамках дополнительного образования и заканчивая повышением профессиональной квалификации преподавателей по художественным специальностям.

— Сегодня у нас официальное открытие центра креативных индустрий, это структурное подразделение нашего колледжа. В программе мастер-классы и подписание соглашения с Севастопольской школой искусств. Проведем практические занятия по изготовлению мозаики, ремесленной керамике, декоративно-прикладному искусству, росписи по дереву и текстильной промышленности, — рассказала директор Севастопольского профессионального художественного колледжа Светлана Еременко.

По словам директора, к креативным индустриям на сегодняшний день относятся 99% специальностей, которые преподаются в севастопольском колледже. Со студентами работают 60 мастеров-преподавателей.

Задача нового творческого центра — сотрудничество со школами, детскими садами, учреждениями среднего профессионального образования для продвижения творческих профессий и специальностей: дети с детского сада смогут заниматься по этим направлениям.

На сегодняшний день в художественном колледже открыты и оснащены самым современным оборудованием несколько ремесленных мастерских. В процессе обучения используются как традиционные так и новые технологии.

На презентации показали все мастерские кластера и рассказали, чем там будут заниматься студенты.

Керамическая мастерская

В мастерской установлены современные гончарные круги, печи для обжига и сушильные шкафы немецкого производства. Они соответствуют всем требованиям пожарной безопасности, снабжены уникальной системой вентиляции и вытяжки.

— Некоторые заблуждаются думая, что керамика — это только гончарное дело. В керамике есть очень много видов деятельности из глины и разные техники. Об этом мы говорим на наших занятиях и мастер классах, — объясняет преподаватель художественного колледжа по декоративно-прикладному искусству Елена Расновская.

Севастопольская кистевая роспись

Севастопольская кистевая роспись эклектичная: она вобрала в себя и хохломскую, и петриковскую, и жостовскую росписи. Но художественный промысел не стоит на месте.

— В процессе развития особое внимание художники стали обращать внимание на флору и фауну места бытования. В образцах севастопольской кистевой росписи вы не увидите ни одного цветка, ни одного насекомого, которое не растет или не живет в Севастополе, — уверена преподаватель высшей категории Юлия Работяжева-Черняева. — Севастопольская тематика для нас самый главный момент, как, собственно, и профессионализм.

По ее словам, раньше, когда только все начиналось, художник мог не иметь художественного образования. Сейчас время диктует другие правила. Образование должно быть.

Текстильная промышленность и мода

В мастерской, где изготавливают модную одежду, установлено несколько десятков современных промышленных и бытовых вышивальных, петельных швейных машин, оверлоков и другой компьютеризированной техники.

В колледже обучают конструированию и моделированию швейных изделий, а также художников по костюмам. Студенты работают во взаимодействии с севастопольскими театрами — Луначарского и Лавренева.

— Мы очень приветствуем, когда к нам приходят мужчины. Они творческие, они интересные. Их идеи всегда прогрессивны, — считает преподаватель высшей категории Наталья Самухова.

Холодный батик: искусство росписи по ткани

Многие рисуют на бумаге, но ткань дает новые возможности и эффекты. В последнее время роспись по ткани стала очень популярной.

— Для создания батика используются тонкие ткани: шифон, креп-шифон, шелк. Кроме этого — резервирующийся состав и акриловые красители по ткани. Когда акрил высыхает на шелке, а на это требуется 24 часа, изделие гладят, обрабатывают краешки — и все готово. Это не сложная техника, но надо поставить руку, — делится секретом преподаватель высшей категории Софья Безверхая.

Мозаичное мастерство

Мозаика выбрана одной из дисциплин для центра креативных индустрий, потому что это направление не растиражировано в Севастополе, и организаторы надеяться, что именно оно заинтересует аудиторию.

— На самом деле это дорогое искусство. Технически мы пытаемся немного его упростить и удешевить. Наши мастера разрабатывает эскизы и деревянные заготовки, которыми смогут пользоваться даже дети дошкольного возраста. Надеемся, что к нам в центр придут школы, сады, преподаватели, которые захотят пройти мастер классы, научиться и затем применять знания на уроках технологии, рисования, живописи, — рассуждает преподаватель первой категории, методист центра креативных индустрий Наталья Орлова.

Во время презентации нового образовательного кластера был подписан и первый договор о сотрудничестве между Севастопольским профессиональным художественным колледжем и Севастопольской школой искусств.

— В Севастопольской школе искусств 12 мастерских и каждая посвящена какому-то виду декоративного творчества. Наши направления тесно пересекаются со специальностями, которые преподают в колледже. Сегодня подписано соглашение о взаимодействии в рамках создания единого образовательного кластера. Наши выпускники — это потенциальные абитуриенты художественного училища. Вместе мы планируем проводить профессиональные форумы преподавателей, мастер-классы и многое другое, — заявила после подписания договора директор Севастопольской школы искусств Мария Костевич.