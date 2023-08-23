Открыли фотовыставку о педагогах и наставниках

На площади у Дворца детского и юношеского творчества торжественно открыли фотовыставку «Новая философия воспитания», посвященную Году педагога и наставника.

На стендах представлены четыре блока фоторабот, рассказывающих о самых значимых событиях в жизни севастопольских школьников и их педагогов. Выставка организована региональным ресурсным центром Всероссийского проекта «Навигаторы детства» при поддержке правительства Севастополя.

«Нашему проекту в Севастополе исполнилось два года. В 2021 году мы только начинали его реализацию в числе 10 пилотных регионов, а сейчас в проекте все школы, гимназии и средние профессиональные организации Севастополя», — рассказала региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Севастополе Наталья Загородняя.

Фотовыставка будет работать до конца 2023 года.