Награды Кубка и Чемпионата России по скоростному спуску — у велосипедистов из Севастополя

У Петра Винокурова — две золотые медали, а у Веры Дутовой — два «серебра», сообщили в управлении по делам молодежи и спорта Севастополя.

Кубок России по велосипедному спорту (маунтинбайк-скоростной спуск) по трассе Вайра проходил в Карачаево-Черкессии с 15 по 17 августа. Первое место в категории «мужчины» завоевал П.Винокуров с результатом 4:46:250. Второе место в категории «женщины» с результатом 6:10:351 у В.Дутовой.

С 17 по 20 августа состоялся главный старт сезона — Чемпионат России по велосипедному спорту (маунтинбайк-скоростной спуск). Севастопольские велосипедисты опять завоевали «золото» и «серебро». Первым у мужчин с результатом 4:25:394 был П.Винокуров, «серебро» досталось В.Дутовой. Ее результат 5:26:216.