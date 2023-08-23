На улице Леваневского прорвало трубу

Работы по устранению утечки на чугунном водоводе водоканал обещал выполнить за 12 часов, но оказалось, что прорыв намного серьезней.

Поврежденная труба находится на глубине более двух метров. В ходе аварийных работ будет заменен аварийный участок.

От водоснабжения с пяти часов утра 23 августа отключены улицы, прилегающие к площади Захарова. Организован подвоз воды цистернами, время и место подвоза публикуется в Телеграм-канале t.me/sevvodokanal.

Из-за разрытой улицы Леваневского изменена схема движения транспорта на Северной стороне. Автобусы и маршрутки на пл.Захарова спускаются по ул.Доронина. Личному транспорту на пл.Захарова въезд запрещен. Паром не ходит.