Маракуйя — плод страсти

Родина маракуйи — Южная Америка, сегодня ее также выращивают в Новой Зеландии, в Австралии, на Гавайях, в Израиле, на Шри-Ланке, в странах Средиземноморья, а теперь в Закавказье и в Крыму. Словом, так или иначе, фрукт для нас экзотический и непонятный. Оттого так удивительно было увидеть пышно цветущую с плодами маракуйю на Ялтинской улице в Севастополе.

Судя по всему, растение чувствует там себя весьма комфортно, а хозяйка частного дома Инна делится со всеми интересующимися его отростками.

Еще недавно женщина работала кассиром в банке, но ушла на пенсию. Теперь ухаживает за своими растениями, наслаждается их цветущим видом, а заодно рассказывает, что за заморский экзот украшает вход в ее дом. Устав от бесконечных расспросов, она даже разместила у своего палисадника небольшую табличку, где написала, что диковинное растение — это маракуйя, она же пассифлора.

У Инны явно легкая рука — что ни посадит в своем палисаднике перед домом и на крошечном участке метр на два во дворе, все цветет и плодоносит. Однако маракуйя, пожалуй, самое необычное растение. Говорит, что, сажая его, не догадывалась о результате — поначалу просто заинтересовалась на даче у подруги крупными и необычными цветами.

На успех особо не рассчитывала, первые побеги были тонкие и несмелые. Но растение принялось, потянулось к свету, а после уверенно заплело всю калитку и ограду палисадника. Маракуйя — тропическая лиана, которая растет, как бы цепляясь за все, что попадается ей на пути.

Как оказалось, цветки на лиане раскрываются только на один день. Краткость цветения компенсируется размером цветка (7-9 см), яркостью и затейливостью формы.

Плоды напоминают крупную продолговатую сливу оранжевого цвета, с твердой, шероховатой поверхностью. Внутри плод желтый, с семечками в желеобразной оболочке. Их-то и следует есть, желательно не раскусывая из-за слегка горьковатого привкуса.

Плодоносить растение на улице Ялтинской стало не сразу, а только после того, как Инна поняла, что для завязи плодов лиана нуждается в перекрестном опылении. Как оказалось, цветки содержат как мужскую, так и женскую части, но сами по себе являются стерильными. На открытом воздухе растение опыляют насекомые, а если маракуйю выращивать в помещении, пыльцу нужно собирать с одного цветка, а затем переносить на цветок обязательно с другой лозы.

Кстати, у себя на родине растение плодоносит дважды в год.

К приходу «Севастопольской газеты» Инна серьезно подготовилась, даже составила небольшую справку о предмете нашего интереса. Впрочем, не только нашего. Говорит, что от любопытствующих нет отбоя, то и дело приходится рассказывать, объяснять, показывать, что же такое эта самая маракуйя, она же, пассифлора, она же гринадилла, она же страстоцвет.

Любовь и кровь

Есть по крайней мере две легенды, объясняющие, почему маракуйю называют плодом страсти.

Первая — романтическая — о девушке по имени Маракуйя, которая полюбила парня из племени гуарани (напомним, дело было в Южной Америке). Однако злобные испанцы, претендующие на индейские земли, убили юношу, а Маракуйя не смогла жить без него и убила себя на его могиле, после чего вырос прекрасный цветок пассифлора, а по-русски — страстоцвет.

Есть вторая легенда, религиозного содержания. Католическая церковь (опять напомним про Южную Америку) считает цветок воплощением страданий (страстей) Христа. Три рыльца пестика цветка символизируют гвозди, которыми были приколочены ладони и ступни Христа к кресту, внешняя корона — олицетворение тернового венца, тычинки — пять кровоточащих ран, копьевидные листья олицетворяют копье, а железки на обратной стороне листа — 30 сребреников, заплаченных Иудой за предательство, и т.д.

Полезно и вкусно

Перечисление полезных соединений, которые содержит маракуйя, может занять несколько строк: алкалоиды, флавониды, кумарины, гликозиды, а также витамин С, железо, калий.

Проще говоря, маракуйя считается великолепным антиоксидантом, способным повысить иммунитет, замедлить процессы старения и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Присутствие в плодах клетчатки способствует улучшению пищеварения и очищению кишечника.

И это только начало. Маракуйя обладает успокоительными, седативными, антиконвульсативными, антидепресантными свойствами, а также уменьшает усталость, тревожность, снижает восприимчивость к стрессовым ситуациям, имеет противовоспалительное действие, снимает головную боль, улучшает сон.

Во всем мире маракуйю выращивают для того, чтобы делать из нее сок. Кроме того, косточками плода украшают кондитерские изделия, например, торты. Мякоть добавляют в фруктовые джемы и сиропы, йогурты и мороженое.

На вопрос, а что делают с плодами пассифлоры в семье Инны, она ответила: «Просто едим!»