Контроль за продажей рецептурных лекарств усилят с 1 сентября

С 1 сентября 2023 года при продаже некоторых лекарств провизоры будут вносить в систему «Честный знак» дату, серию и номер каждого рецепта. Если лекарство продадут без занесения данных в систему, аптеку оштрафуют. Речь идет: о психотропных, сильнодействующих и содержащих яды препаратах; льготных лекарствах, которые оплачивает государство; рецептурных средствах, приобретаемых онлайн.

В Росдравнадзоре уверены, что такие меры позволят улучшить контроль за подлинностью товаров, а также сократить число правонарушений при продаже рецептурных препаратов.

Остальные лекарства — а их большинство на рынке — как продавались, так и будут продаваться в аптеках без изменений. По крайней мере, пока. Некоторые эксперты полагают, что в ближайшем будущем рецепты придется получать и на лекарства от повышенного артериального давления, антибиотики, гормональные препараты и т.д.

Как сообщает «Фармацевтический вестник», на каждый рецептурный препарат аптекарь должен будет выбить отдельный чек. При этом, даже если врач оформил рецепт неправильно (а такое случается довольно часто), фармацевт помочь ничем не сможет.

«Новые требования, по сути, являются техническими, коснутся в большей степени алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан. Таким образом, новые правила, которые начнут действовать 1 сентября, не повлекут за собой снижения доступности лекарственных препаратов. Граждане смогут как обычно приобретать необходимые им лекарства», — прокомментировали нововведения в департаменте Севастополя.