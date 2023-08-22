Вместо детского сада в Хмельницком «Золотая балка» хочет построить служебное жилье

Винодельческое предприятие «Золотая Балка» объявило о планах строительства в селе Хмельницкое семейного общежития для своих сотрудников на месте старого детского сада. Вот только жители села выступают резко против — они много лет добиваются того, чтобы дошкольное учреждение возродили.

«Для начала строительства общежития необходимо включить земельный участок в состав территориальной зоны, допускающей в качестве основного вида разрешенного использования земельного участка строительство таких зданий. 21 августа начались общественные обсуждения изменений правил землепользования и застройки города, документы размещены на сайте департамента архитектуры и градостроительства», — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Территорию бывшего детского сада в с.Хмельницкое по адресу: улица Изобильная, 9, предлагается изменить из зоны объектов образования и науки в зону индивидуального жилищного строительства.

Но такая идея «Золотой балки» вызвала крайнее недовольство жителей Хмельницкого и еще и пяти соседних сел. Они второй десяток лет пишут письма во всевозможные официальные инстанции с просьбой решить вопрос с детским садом, но ответа пока нет.

Детсад бывшего совхоза не работает в Хмельницком уже лет 30. Здание — в аварийном состоянии. А его территория — единственная пригодная для строительства нового детского сада, да и для начальной школы.

Но на этот земельный участок у виноделов, арендующих бывшие совхозные земли, другие планы. Как сообщила генеральный директор «Золотой балки» Елена Костенко, планируется, что старый детсад снесут, а на этом месте построят «современное служебное жилье для нуждающихся в нем постоянных сотрудников — специалистов среднего и высокого уровня квалификации».

«У нас в штате 650 сотрудников: в основном, это виноградари и виноделы, в том числе и те, кто приехал из других регионов. Мы ценим людей, которые у нас работают, и считаем, что чем значительнее будут меры поддержки, тем больше стимула к работе будет у коллег. Кроме того, мы сможем в перспективе пригласить к себе высококвалифицированных специалистов и обеспечить их жильем, соответственно, увеличить количество рабочих мест. В свою очередь, это позволит нам повысить производительность труда, и в конечном итоге это положительно повлияет на экономику региона», — цитирует Е.Костенко пресс-служба правительства Севастополя.

Не трудно догадаться, что фирма «Золотая балка» участник национального проекта «Производительность труда».

Общественные обсуждения продлятся до 12 сентября. Предложения и замечания департамент архитектуры и градостроительства принимает до 4 сентября.