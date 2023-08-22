Уничтожен катер с десантом ВСУ у острова Змеиный

Министерство обороны России сообщило, что в Черном море самолетами ВКС России уничтожен украинский военный катер

«Около 11.00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», — говорится в сообщении.

Также утром 22 августа сообщалось об обнаружении украинского разведывательного катера в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря. Его уничтожил экипаж истребителя Су-30СМ.