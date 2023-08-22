Учителя встретились после каникул на Августовских чтениях

В Севастополе с 22 по 25 августа проходят ежегодные Августовские педагогические чтения. В их первый день в школе «Экотех+» после летних каникул встретились учителя информатики, математики, физики, химии, географии и биологии.

«Сегодня мы открываем Августовские педагогические чтения, обсудим единство подходов к обучению и воспитанию. Мы даем учителям установки на следующий учебный год, обсуждаем важные ключевые вопросы, которые касаются федеральных стандартов, образовательных программ. Словом, все, что касается важных документов в работе учителя», — рассказала начальник Центра информационно-методического сопровождения по предметным областям Института развития образования Севастополя Анна Левина.

По ее словам, результатом мероприятия станет составление «дорожной карты» с мероприятиями для учеников на следующий учебный год, а также едиными подходами к внеурочной и урочной деятельности учителей-предметников.

Кроме необходимых и рабочих обсуждений, разговоров о патриотизме и подходов к воспитанию, педагоги на чтениях делятся своим опытом. И даже проводят друг для друга мастер-классы. Например, учитель химии образовательного центра «Бухта Казачья» Рафаэль Сайфутдинов, который был признан учителем года в Севастополе по итогам 2023 года, раскрыл коллегам свои секреты.

— Учитель, кроме всего прочего, должен еще быть и наставником. Наверное, есть педагоги, которые просто прочитают свой предмет и уходят домой, но я надеюсь, что все мои коллеги не только в городе, но и стране, являются не только учителями, но и наставниками. Для меня не так важна оценка, главное — понимание предмета, заинтересованность ребенка в моем предмете — химии, — говорит Р.Сайфутдинов.

Поначалу всем детям нравится химия, но к третьей четверти восьмого класса интерес школьников может угаснуть. И тогда самое главное для педагога — суметь даже сложные темы рассказать увлекательно, поделился секретом Р.Сайфутдинов. Учитель признался, что пока среди его выпускников не было стобалльников, но ученики получают высокие баллы на ЕГЭ. Самый лучший результат на сегодняшний день — 86 баллов.

Августовские педагогические чтения будут проходить в нескольких образовательных учреждениях. А 29 августа севастопольские педагоги встретятся на Августовской педагогической конференции.