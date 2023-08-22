Трех богатырей выписали домой

Тройняшки Сергей, Иван и Илья, которым на днях исполнится два месяца, выписаны домой. Все это время они провели в отделении патологии для новорожденных и недоношенных детей городской больницы №5.

Малыши родились с помощью кесарева сечения, по-другому в случае многоплодной беременности нельзя, рассказали в департаменте здравоохранения Севастополя. Роженица восстановилась довольно быстро, но детям Екатерины — так зовут счастливую мать — нужно было окрепнуть и набрать вес. При рождении они весили 4690 граммов на троих.

После рождения мальчиков поместили в специальные кувезы. В них воссоздаются условия похожие на утробу матери. Приборы равномерно распределяют тепло, увлажняют воздух и подают кислород. Оборудование было закуплено благодаря региональному проекту «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

«Врачи приложили максимум усилий. С первых минут жизни детки находились под интенсивным наблюдением и лечением опытных докторов и медицинских сестер в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Совместная работа акушеров, гинекологов, реаниматологов, неонатологов, привела к сегодняшнему результату: все дети выписаны домой», — рассказала главный врач больницы №5 Наталья Шайнер.

Сейчас состояние малышей стабильное.

В департаменте здравоохранения уточнили, что это первая тройня в Севастополе в этом году.