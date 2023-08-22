С интеллектом Севастополя все не плохо, но могло быть лучше

IQ-индекс Севастополя по результатам рейтинга «Умный город» снизился из-за изменения методики подсчета, сообщили в городском департаменте цифрового развития. Если раньше городской интеллект складывался из 10 показателей, то сейчас таких показателей стало 17.

Минстрой России наградил лидеров рейтинга индекса IQ городов по результатам 2022 года на форуме «Умный город – Умная страна» в Уфе. В номинации «Крупнейшие города» лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. В категории «Крупные города» — Сочи, Тюмень и Смоленск, в номинации «Большие города» — Реутов, Домодедово и Уссурийск, а «Административные центры» — Ялта, Горно-Алтайск и Елабуга.

При этом в Минстрое порадовались, что среднее значение индекса достигло 55 баллов из 120 возможных, что на 4,5% выше, чем в 2021 году. У Севастополя результаты оказались скромными. Интеллект города-героя оценили всего на 54,04 балла, хотя в прошлом году IQ равнялся 59,34 баллам. «Севастопольская газета» сделала запрос в департамент цифрового развития Севастополя, чтобы понять, где именно цифровизация дала сбой.

Считали по-другому

«В этом году индекс IQ регионов-участников проекта сформирован впервые по обновленной методике, показатели которой не коррелируются с субиндексами и показателями предыдущих годов, ввиду чего сравнение индексов городов за 2021 и 2022 год не предоставляется возможным», — сообщили в городском департаменте цифровизации.

Кроме того, по данным департамента, по итогам прошлого года Севастополь обошел Новороссийск, Мурманск и Ижевск, которые в 2021 году опережали Севастополь более чем на десять позиций. Также на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов, который проходил в Уфе, наградили самые активные регионы и Севастополь вошел в это число.

Между тем, в Минстрое России «Севастопольской газете» рассказали, что по итогам 2021 года Севастополь занял 23 место в категории «Крупные города». По итогам 2022 года — 30 место. Нужно отметить, что методика подсчета изменилась абсолютно для всех городов.

Лучше всего обстоят дела с безопасностью и транспортом

«Умный город» — это масштабная интеллектуальная система, объединяющая в себе различные информационно-коммуникационные технологии и аналитические сервисы для эффективного управления городской инфраструктурой. Основная цель развития «умного» города — повысить уровень комфорта и качества жизни людей: улучшить сервис, сократить потребление ресурсов и снизить расходы.

Это может быть внедрение систем видеонаблюдения и видеоаналитики, сортировка и переработка отходов, цифровые сервисы, например, Госуслуги, датчики контроля качества воздуха и многое другое.

Согласно информации из Минстроя, в Севастополе больше всего баллов набрали категории «Безопасность», «Спорт», «Цифровая трансформация» и «Транспорт». Неплохо выглядит «Образование», «Предпринимательство» и даже «Здравоохранение».

Кстати, оценка по субиндексу «Здравоохранение» проводилась по критериям: возможность записи к врачу и вызова врача на дом с использованием онлайн-сервисов или с помощью голосовых помощников, а также наличие централизованной службы «скорой помощи». А в образовании, в том числе, подсчитывалось количество учителей, которым обеспечена возможность автоматизированного планирования образовательных программ.

Хуже всего с цифровизацией экологии и молодежной политики

Управление окружающей средой в «умном городе» включает в себя комплексный экологический мониторинг: информация с датчиков передается в режиме реального времени с использованием новых технологий связи. Кроме того, в умном экологичном городе должны использоваться элементы «зеленой» архитектуры и также популяризироваться электрический транспорт.

Так вот, по этому субиндексу Севастополь получил ноль. По одному баллу получили показатели «молодежная политика» и «наука и высшая школа», а 2,5 балла — «социальная сфера».

Что будет сделано, чтобы стать умней

Чтобы в следующем году Севастополь выглядел достойно в рейтинге умных городов, департамент цифрового развития планирует проводить работу «в части актуализации проектной документации в соответствии с обновленной методикой сбора данных для рейтинга».

«Также в городе проводится активная работа по повышению эффективности применения в городе передовых цифровых и инженерных решений, в том числе, развития уже существующих программно-аппаратных комплексов и информационных систем, направленных на повышение качества жизни горожан», — неконкретно ответили в профильном департаменте.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Высокоинтеллектуальным интегрированным считают город, у которого результат рейтинга от 60 до 120 баллов. От 30 до 60 — это высокотехнологичный управляемый город, а от 0 до 30 — это технологически ориентированный город.