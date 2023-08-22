Обновлен ГОСТ на Государственный флаг РФ

Как сообщается на портале Роскачества, стандарт подготовлен взамен версии, утвержденной 25 лет назад, в 1998 году, и в новой версии содержит ряд существенных изменений. Это основной документ для производителей Государственных флагов любых размеров и для любого предназначения в соответствии с требованиями Федерального законодательства.

Стандарт содержит список общих требований к используемым материалам, их физико-химическим и прочностным характеристикам, также в проекте ГОСТ Р обновлены требования к используемым швам и ниткам. В стандарте были актуализированы нормативные ссылки, в том числе на методы испытаний, добавлены новые термины, внесен новый раздел «Указания по эксплуатации».

Документ содержит в новой редакции Приложение А «Кодировка цветов Государственного флага Российской Федерации» с номерами оттенков цветов в широко распространенных стандартизированных и цифровых палитрах, допускаемых при изготовлении флага.

Новая редакция ГОСТа позволит обеспечить стабильное качество производимых Государственных флагов Российской Федерации, отвечающим запросам потребителей, а также всем современным нормам и требованиям отрасли легкой промышленности.

В течение почти полутора столетий флаг России многократно изменялся. В ноябре 1990 г. Правительственная комиссия по разработке новой государственной символики решила проблему флага практически без разногласий: Россия имела бело-сине-красный флаг с более чем 300-летней историей и его возращение должно было символизировать историческую связь и общность народов России.

22 августа в России отмечается День Государственного флага.