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Крымский бюджет пока исполнен с профицитом

Свинцова Анна

По итогам семи месяцев текущего года доходы бюджета Республики Крым превышают расходы на 7,5 млрд рублей.

Доходы бюджета республики на начало августа составили 163 млрд, что на 10,2% больше показателя 2022 года. При этом собственные доходы Крыма (налоговые и неналоговые) выросли на 7,5%, достигнув отметки в 54,4 млрд рублей, доложила заместитель председателя Совета министров РК, министр финансов РК Ирина Кивико.

Большинство расходов республики составляют отрасли социально-культурной сферы, с прошлого года они выросли на четверть.

«Расходы крымского бюджета выросли более чем на 9 млрд рублей, достигнув отметки в 155,5 млрд руб.», — сообщила И.Кивико, представляя отчет об исполнении консолидированного бюджета Крыма за семь месяцев 2023 года.

При этом бюджет Крыма на 2023 год был принят с дефицитом в 8,2 млрд рублей: доходы — 230,5 млрд руб., расходы — 238,6 млрд руб.

Доходы и расходы выросли и у Севастополя

И севастопольский бюджет на текущий год был утвержден с дефицитом: доходы — 70,8 млрд, расходы — 75,4 млрд рублей, дефицит — 4,6 млрд рублей.

Через полгода потребовалась корректировка — доходную часть увеличили на 13 миллиардов, а расходную — на 14,6. Показатели годового бюджета Севастополя теперь выглядят так: доходы — 83,4 млрд, расходы — 90,1 млрд рублей, дефицит — 6,7 млрд рублей

Пока же за шесть месяцев доходность бюджета Севастополя составила 42,5 млрд рублей — это 51,7% от плана. Расход — 43,5 млрд рублей (48% от запланированного). Дефицит в 972 млн рублей покрыли за счет остатков средств на начало года. Такие данные опубликованы на сайте заксобрания.

Цифры могут не совпадать до десятых долей из-за округлений.