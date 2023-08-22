Крымский бюджет пока исполнен с профицитом

По итогам семи месяцев текущего года доходы бюджета Республики Крым превышают расходы на 7,5 млрд рублей.

Доходы бюджета республики на начало августа составили 163 млрд, что на 10,2% больше показателя 2022 года. При этом собственные доходы Крыма (налоговые и неналоговые) выросли на 7,5%, достигнув отметки в 54,4 млрд рублей, доложила заместитель председателя Совета министров РК, министр финансов РК Ирина Кивико.

Большинство расходов республики составляют отрасли социально-культурной сферы, с прошлого года они выросли на четверть.

«Расходы крымского бюджета выросли более чем на 9 млрд рублей, достигнув отметки в 155,5 млрд руб.», — сообщила И.Кивико, представляя отчет об исполнении консолидированного бюджета Крыма за семь месяцев 2023 года.

При этом бюджет Крыма на 2023 год был принят с дефицитом в 8,2 млрд рублей: доходы — 230,5 млрд руб., расходы — 238,6 млрд руб.

Доходы и расходы выросли и у Севастополя

И севастопольский бюджет на текущий год был утвержден с дефицитом: доходы — 70,8 млрд, расходы — 75,4 млрд рублей, дефицит — 4,6 млрд рублей.

Через полгода потребовалась корректировка — доходную часть увеличили на 13 миллиардов, а расходную — на 14,6. Показатели годового бюджета Севастополя теперь выглядят так: доходы — 83,4 млрд, расходы — 90,1 млрд рублей, дефицит — 6,7 млрд рублей

Пока же за шесть месяцев доходность бюджета Севастополя составила 42,5 млрд рублей — это 51,7% от плана. Расход — 43,5 млрд рублей (48% от запланированного). Дефицит в 972 млн рублей покрыли за счет остатков средств на начало года. Такие данные опубликованы на сайте заксобрания.

Цифры могут не совпадать до десятых долей из-за округлений.