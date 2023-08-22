Благоустройство сквера возле школы №41 на Горпищенко в самом разгаре

Заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов сообщил в социальных сетях 21 августа, что работы по капитальному ремонту сквера в районе школы №41 по улице Горпищенко продолжаются и выложил видео, где рабочие активно благоустраивают территорию, явно нарушая все нормы техники безопасности на стройке: в резиновых шлепках работают отбойными молотками, сваривают металлические конструкции и т.п.

На фоне активных строителей заместитель директора ГБУ «Парки и скверы» — компании-заказчика Егор Суслин, напомнил севастопольцам, что данный сквер благоустраивается в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Территорию для капитального ремонта выбрали жители, проживающие в Нахимовском районе в 2022 году, путем открытого голосования. Тогда же был выполнен проект, провели обсуждение и согласовали проектную документацию с местными жителями.

«Севастопольская газета» побывала на месте строительства и посмотрела, как проходит благоустройство.

В сквере практически завершены работы по укладке плитки на дорожках, установлены скамейки, но, кажется, что проблем по прежнему много. Не смотря на то, что месяц назад было заявлено, что выходы автополива уже выведены, быстросъемы для шлангов для полива зеленых насаждений и провода для столбов наружного освещения установлены, чернозем в сквер еще не завезен, скамеек с навесами нет, как и обещанного загадочного арт-объекта.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал в соцсетях, что пространство рядом со школой №41 будет оборудовано скамейками с навесами, освещением, здесь установят арт-объект и обустроят зеленую зону для отдыха. И ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» также анонсировало, что в новом сквере по ул.Горпищенко «появится футуристичный арт-объект, который станет местом притяжения молодежи. Сквер порадует и самых юных жителей района: здесь будет обустроена небольшая интерактивная зона, где после уроков дети смогут активно отдохнуть, поиграть в игровой зоне». Кроме того, в сквере установят удобные скамейки с подлокотниками и навесами, которые обеспечат тень летом и защитят от дождя, яркое освещение и новое покрытие.

Пока такие скамейки в сквере не наблюдаются.

На вопрос, какой объем работ выполнен на сегодняшний день и ожидает ли местных жителей сюрприз , который выделит этот сквер из череды других типовых городских общественных пространств, рабочие ответить не решились, сославшись на запрет руководства давать какие-либо пояснения или комментарии по вопросам благоустройства.

Но они сообщили, что срок окончания работ — конец третьего квартала.