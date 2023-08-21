Везут 12 тонн гуманитарных грузов в прифронтовые районы

Волонтеры Севастопольского благочиния отправились с очередной гуманитарной миссией в прифронтовые районы Донбасса. Среди необходимых вещей — портфели со школьными принадлежностями к началу учебного года.

«В путь отправилось шесть машин с 12 тоннами гуманитарного груза. Большинство юных жителей прифронтовой полосы хотят пойти 1 сентября в школу, но лишены канцелярских и других школьных принадлежностей. За короткий срок были собраны школьные ранцы и множество нужных предметов, которые будут доставлены адресатам в зону СВО», — сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния.

Волонтеры рассказали, что к очередной поездке готовились не только всем Севастополем, но и буквально всем миром. В течение месяца на гуманитарном складе благочиния собиралось все, что нужно людям, буквально выживающими под обстрелами: продукты, средства гигиены, лекарства, посуда, игрушки и все необходимое.

Также большой объем груза был собран и для двух воинских подразделений, одно из которых — полевой первичный пункт приема раненых. Для медиков было закуплено специальное оборудование, необходимое для спасения жизней: дефибриллятор, кислородные баллоны, лекарства, холодильники, профессиональный отоскоп, полевые хирургические столы, генератор и другое оборудование.

Кроме того, волонтеры везут инвалидные коляски и корм для животных. На закупки было потрачено около 800 тысяч рублей — неравнодушные люди присылали средства со всей России, также средства передали и Севастопольские храмы.

«У нас много планов, пока не знаем в какие села удастся заехать, ситуация на том направлении сложная и всё время меняется. Везем много адресных посылок, из-за контрнаступления снова большой поток людей бежит от войны, не взяв с собой ничего. Везем с собой портфели добра, с любовью собранные с вашей помощью. Все это мы смогли сделать только с помощью каждого из вас», — отметила руководитель пресс-службы Севастопольского благочиния Екатерина Виноградова.