Утвердили выходные и праздничные дни 2024 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году. Так, новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января, говорится в постановлении кабмина.

В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Длинные выходные ждут россиян в феврале и марте: с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта.

Майские каникулы разбиты на две части: с 28 апреля по 1 мая — Праздник весны и труда и с 9 по 12 мая — День Победы.

Нерабочие дни перенесены:

с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля;

с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля;

с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Также жители страны будут отдыхать:

— 12 июня (среда) — День России;

— 3-4 ноября (воскресенье, понедельник) — День народного единства. Суббота, 2 ноября, будет рабочей;

— 29-31 декабря (воскресенье, понедельник, вторник). Суббота, 28 декабря, будет рабочей.

Нормы рабочего времени в 2024 году

Количество дней за 2024 год:

календарных — 366;

рабочих — 248;

выходных/праздничных — 118.

Рабочее время за 2024 год (в часах):

при 40-часовой неделе — 1 978,00;

при 36-часовой неделе — 1 779,60;

при 24-часовой неделе — 1 184,40.

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