Справки для физкультуры нужно получать не всем

В связи с очередями в поликлиниках Севастополя за справкой-разрешением школьникам заниматься физкультурой, городские власти оперативно эту проблему упорядочили. Кому справка необходима, получат персональные приглашения на медосмотр.

В связи с изменениями в законодательстве в новом учебном году ученики допускаются на физкультуру на основании заключения медицинской организации и на основании результатов проведенных медосмотров обучающихся. Данные находятся в медицинских кабинетах школ. Если ребенок проходил профилактический осмотр в 2023 году, то справку к 1 сентября брать не нужно!

Дети, которые не прошли профилактический осмотр в текущем году, будут приглашаться в поликлинику индивидуально. Родителям позвонят и сообщат, в какой день, в какое время и куда необходимо прийти для осмотра.

Для удобства изменен график работы доврачебных кабинетов и время приема увеличено.

По поручению губернатора Севастополя запущен специальный чат-бот, где родители могут задать вопросы по прохождению профосмотра и получения справки для школьников: https://t.me/spravka92bot.