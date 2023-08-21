Предлагают бесплатно кормить обедами всех школьников

В Госдуму поступил проект закона с поправками в федеральный закон «Об образовании». Он предлагает распространить практику предоставления бесплатного горячего питания в школах России на всех учащихся.

Авторы законопроекта считают, что старшим школьникам также необходимо правильно питаться. Они проводят в школе больше времени и на них ложится более серьезная нагрузка. Подчеркивается, что ученики средних и старших классов чаще всего перекусывают пищей, пагубно влияющих на их здоровье — чипсами, бутербродами и прочее.

«В целях сохранения здоровья наших детей необходимо обеспечить всех школьников независимо от доходов их семей во время их пребывания в школе бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием и рассматривать такое питание как инвестицию в будущее поколение нашей страны», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Если проект закона будет одобрен, его планируется ввести в действие с 1 сентября 2024 года. На реализацию нововведения потребуется около 40 миллиардов рублей в год.

С 2020 года бесплатное горячее питание положено всем ученикам 1-4 классов в стране.