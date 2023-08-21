Ствол секретной гаубицы князя Шувалова в музей перенесли силачи

Накануне праздника — Дня государственного флага России в Музее Черноморского флота организовали перемещение отреставрированных и законсервированных орудийных стволов из реставрационной мастерской в один из экспозиционных залов, на специально подготовленные лафеты.

Акция — завершающий этап работы по патинированию (консервации) орудийных стволов, изготовленных из цветных металлов. Речь идет об орудиях русского, турецкого и английского производства, реставрация которых проводилась для сохранения музейных предметов и порядка их экспонирования согласно требованиям законодательства РФ.

Для выполнения задуманного во внутреннем дворике музея собрались шестеро спортсменов — участников Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». Они начали перемещение с самого тяжелого орудийного ствола насыщенно-зеленого цвета, вес которого — не меньше полутонны. Как пояснили музейщики, это ствол так называемой секретной гаубицы Шувалова. Задача для богатырей — бережно перенести орудие к месту экспозиции, не повредив при этом элементов здания.

К перемещению стволов богатыри подготовились основательно. Для переноски столь негабаритного груза запаслись специальными ремнями для буксировки тяжелой колесной техники и прочими приспособлениями.

Однако сразу стало понятно, что даже с ними задача будет в буквальном смысле не из легких. Да и при движении пришлось преодолевать неудобные для переноски негабаритного груза ступени и пороги. Потому работа шла не быстро, с остановками. Сначала надо было занести ствол, преодолев пять ступенек на входе в музей, затем переместить по узкому, заставленному витринами с экспонатами коридору, после преодолеть еще полтора десятка мраморных ступеней вверх, снова через музейный коридор и, наконец, внести в экспозиционный зал, водрузив на деревянную подставку.

Сложнее, чем думали

Мастер спорта международного класса, рекордсмен России и мира, руководитель международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер признался, что задача оказалась сложнее, чем предполагалось. Опытным путем выяснилось, что пушки гораздо тяжелее.

Вес первого перенесенного ствола сам он оценил в диапазоне от 500 до 600 килограммов, сообщив, что это орудие было создано для стрельбы сразу несколькими ядрами и потому имело утолщенные стенки.

— Шесть атлетов стоят в указанных точках относительно ствола для правильного распределения веса. Каждый из атлетов выполняет упражнение «становая тяга» с весом 300 килограммов и более. Но здесь такая специфика, что нагрузка односторонняя, то есть, эти 600 килограммов на четверых не делятся. Поэтому и тащить тяжело, — пояснил М.Паллер.

Он также рассказал, что к силачам обратились работники музея, сочтя, что иного разумного способа транспортировать все 11 стволов после реставрации нет.

— Это правильно применение богатырской силы подготовленных спортсменов, — объяснил М.Паллер, напомнив, что спортсменам руководимого им движения ранее приходилось перемещать самолеты, поезда и даже атомный реактор.

Полгода реставрации

Прежде стволы экспонировались во дворике музея под открытым небом и изначально не являлись музейными экспонатами. 11 орудийных стволов появились там в 1948 году.

Как пояснил заведующий флотским музеем Владимир Клюев, процесс реставрации орудий занял примерно полгода. Для этого на территории музея оборудовали специальную мастерскую, стволы переместили туда специальными манипуляторами с помощью специальной тачки с усиленными колесами. За работу взялись профессиональные художники-реставраторы — из Санкт-Петербурга и Севастополя.

— Примерно к маю стало понятно, какими реактивами, в каком порядке, при каких температурных условиях нужно работать с этими орудийными стволами. Были приобретены и привезены дополнительные реактивы из Санкт-Петербурга, после чего процесс патинирования и консервирования был завершен, с учетом мнения неравнодушных севастопольцев. Теперь эта искусственная защитная патина приобрела именно такой цвет, каким стволы привыкли видеть посетители, — рассказал В.Клюев.