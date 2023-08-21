Купил взрывчатку в интернете

За покупку и хранение взрывчатки севастопольца могут посадить на 12 лет и оштрафовать на полмиллиона рублей.

Севастополец купил взрывчатку на основе гексогена и взрывное устройство через интернет, теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении злоумышленника поступило в Нахимовский районный суд.

«Согласно обвинительному заключению гражданин РФ, уроженец Севастополя, используя информационно-телекоммуникационных сетей договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении пластичного взрывчатого вещества на основе гексогена зарубежного производства, взрывного устройства и устройства приведения взрывного устройства и действие», — сообщили в пресс-службе Нахимовского районного суда.

Взрывчатое вещество и взрывное устройство сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю обнаружили дома у обвиняемого. В Нахимовском районном суде напомнили, что незаконные приобретение, хранение, перевозка, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Кроме того, полагается штраф от 300 до 500 тысяч рублей.